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Распахнутый настежь к людям и к миру: Чурикова поделилась воспоминаниями о Караченцове

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Распахнутый настежь к людям и к миру: Чурикова поделилась воспоминаниями о КараченцовеМосква, 26 октября. Николай Караченцов был человеком, который умел дружить, как никто другой. Об этом заявила народная артистка СССР Инна Чурикова.

По ее словам, артист был распахнутый настежь к людям и к миру. Она подчеркнула, что люди тянулись к нему: Караченцов дружил и со школьными товарищами, и с большими композиторами.

«С ним было тепло и интересно», — заявила Чурикова.

Она подчеркнула, что Караченцов был ее любимым партнером по спектаклям.

«Женщины приходили по пять, по десять раз на спектакль, стояли и смотрели на него такими влюбленными глазами. Он был грандиозным, потрясающим артистом», — рассказала Чурикова РИА Новости.

Распахнутый настежь к людям и к миру: Чурикова поделилась воспоминаниями о Караченцове

Напомним, что Николай Караченцов скончался в пятницу 26 октября. У него отказали почки. Актер длительное время боролся с онкологическим заболеванием — в 2017 года врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в левом легком.

Автор: Денис Коробейников
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