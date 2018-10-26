Болтон подтвердил приглашение Путина в Вашингтон

Вашингтон, 26 октября. Белый дом пригласил президента России Владимира Путина приехать в Вашингтон, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает Reuters.

Болтон в интервью «Радио Свобода» рассказал, что во время переговоров с российским лидером, которые прошли во вторник, повторил приглашение президента Соединенных Штатов Путину «посетить Вашингтон в начале следующего года».

Ранее стало известно, что Путин и Трамп планируют провести встречу в Париже 11 ноября. Болтон заявил, что переговоры во французской столице будут краткими. Помощник российского лидера Юрий Ушаков в свою очередь подтвердил, что между Москвой и Вашингтоном была достигнута договоренность провести встречу в Париже. Однако, по его словам, во Франции пройдет «нормальная двусторонняя встреча» между президентами РФ и США.

Напомним, последний раз Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. После российско-американского саммита президента США критиковали за недостаточно жесткую политику в отношении Москвы.