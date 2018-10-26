Минобороны России заказало «кошмар американских «морских котиков»

На проходящей в Москве выставке «Интерполитех-2018» глава делегации холдинга «Высокоточные комплексы», представитель ЦКИБ-СОО Николай Комаров объявил, что холдинг получил первые заказы от Минобороны РФ на автомат АДС.

Федеральное агентство новостей постаралось разобраться в истории появления этого уникального оружия.

«Гвоздями» — огонь!

Имевшиеся в составе советского ВМФ водолазы-разведчики продолжительное время были вынуждены использовать в качестве подводного оружия самообороны гражданские однозарядные гарпунные ружья, а для надводных «дел» брать с собой пистолеты и автоматы общевойскового образца.

В середине 1960-х годов, окончательно убедившись в недостаточном поражающем действии стрел-гарпунов, советское командование озаботилось созданием настоящего подводного «огнестрела».

Перепробовав экзотические иностранные разработки в виде «противоакульей трости» и реактивных пуль, отечественные конструкторы пришли к выводу, что единственным способом обеспечить пуле под водой необходимые высокие характеристики станет использование эффекта кавитации. Идея заключалась в создании похожей на гвоздь тонкой вытянутой пули с притупленной головной частью. Будучи вставленным в обычную гильзу, такой «гвоздь» после выстрела образует вокруг себя каверну — воздушный пузырь, что резко снижает сопротивление воды, а значит, повышает устойчивость и дальнобойность пули.

После фундаментальных исследований свойств кавитации, по трудозатратам сравнимых с разработкой нового танка, Петр Сазонов и Олег Кравченко создали 4,5-мм подводный патрон СПС, а Владимир Симонов, внучатый племянник знаменитого советского оружейника Сергея Симонова, сконструировал под СПС четырехствольный несамозарядный специальный пистолет подводный СПП-1.

В марте 1971 года подводный стрелковый комплекс из патрона и пистолета был принят на вооружение. Пусть эта фраза считается приевшейся, но… аналогов советским разработкам по теме кавитации, а равно и подводному оружию, за рубежом нет до сих пор.

Четырехзарядный СПП-1 позволял с пятиметровой глубины на дистанции до 17 метров гарантированно прошить «гвоздем» водолазный костюм, маску или баллон противника. По сравнению с гарпунами подводных ружей, предельная дальность выстрела которых исчерпывалась 2—3 метрами, это стало гигантским шагом вперед.

При желании из СПП-1 можно было вести эффективный огонь в воздушной среде на дистанции до 20 метров. Впоследствии появился модифицированный вариант подводного пистолета — СПП-1М.

«ЭсПэПэ» Симонова, простой, надежный, компактный и убойный, быстро завоевал признание среди советских боевых пловцов. Когда им пришлось в 1989 году охранять встречу Михаила Горбачева и Джорджа Буша на Мальте, советские «морские дьяволы» брали с собой под воду именно СПП-1 и СПП-1М.

Шок — это по-нашему

При всех великолепных характеристиках, у пистолета Симонова был минус — он заряжался всего четырьмя патронами. Поэтому уже в 1975 году знакомое нам трио в составе Сазонова, Кравченко и Симонова представило на госиспытания новый подводный стрелковый комплекс из 5,66-мм патрона МПС и автомата подводного специального АПС.

АПС, подобно СПП-1, был гладкоствольным оружием, но имел отъемный магазин на 26 патронов, а его ударно-спусковой механизм позволял вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. При этом автоматический газовый регулятор обеспечивал надежную работу автоматики не только в воде, но и в воздухе. В последнем случае эффективная дальность поражения целей из автомата приближалась к 100 метрам.

В подводном положении на глубине 5 метров АПС обеспечивал эффективную дальность стрельбы до 30 метров. Познакомившиеся после распада СССР с АПС американские боевые пловцы испытали настоящий шок и… громадное облегчение от того, что им так и не пришлось под водой столкнуться с «этим чудовищем».

Если бы американцы знали, что АПС был лишь фрагментом большой советской программы, предусматривающей создание даже крупнокалиберных подводных пулеметов, но «осилившей» лишь подводный автомат, шок янки был бы еще глубже. Но они не знали.

Двухсредный АДС

Но на АПС отечественная эволюция подводного стрелкового оружия не остановилась. И СПП-1, и АПС не позволяли вести на суше столь же эффективный огонь, как обычные пистолет ПМ или автомат АК. Благодаря имеющимся наработкам по кавитации российским конструкторам удалось втиснуть пулю-«гвоздь» в габариты стандартного 5,45-мм автоматного патрона. Так появился 5,45-мм патрон ПСП. Он несколько уступал по мощности патрону МПС, но зато помещался в магазин от общевойскового автомата АК74.

Используя это достижение, Василий Грязев и Василий Болотников создали к 2008 году уникальный автомат двухсредный специальный — АДС. Точнее, даже не автомат, а стрелково-гранатометный комплекс.

Выполненный по компоновке булл-пап и имеющий нарезной ствол АДС одинаково эффективно может поражать цели как в воде, так и над водой. Для смены режима стрелку достаточно вставить магазин с патронами соответствующего назначения и переключить газоотвод в нужное положение — «Вода» или «Воздух».

Приятным бонусом для действий на суше является 40-мм подствольный гранатомет, а также возможность быстрой установки прибора малошумной стрельбы и любых оптических прицелов, включая ночные.

Масса АДС с магазином (без патронов) и гранатометом составляет 4,82 кг. Скорострельность — 700 выстрелов в минуту. Прицельная дальность на глубине 5 м — 25 метров. Прицельная дальность на суше — 600 метров.

«Если АПС показался вероятному противнику чудовищем, то АДС для американских «морских котиков» способен стать просто кошмаром», — так один бывший боец российского подразделения ПДСС оценил новое оружие.

Согласно открытым источникам, АДС был принят на вооружение в 2013 году. Ожидалось, что он довольно быстро заменит в «профильных» российских силовых структурах сразу два автомата — АПС и общевойсковой АК74М. Однако в реальности все оказалось иначе...

«Наибольший интерес из представленного здесь представляет автомат двухсредный АДС, — сообщил 23 октября Николай Комаров на «Интерполитехе». — Минобороны приняло его на вооружение. Есть первые заказы».

Таким образом, Минобороны все-таки изыскало возможности сделать первые заказы на АДС в этом году.