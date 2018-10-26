

Киев, 26 октября. Крушение малайзийского лайнера в Донбассе было выгодно именно Киеву, заявила главный редактор украинского портала «Гордон» Алеся Бацман. С таким неудобным заявлением о том, кому была выгодна авиакатастрофа MH17 она выступила в эфире местного телеканала NewsOne.

Согласно ее новой конспирологической теории, благодаря авиакатастрофе Boeing-777 был предотвращен «блиц-криг с завоеванием». Планы об этом, по словам Бацман, доходили до журналистов в Интернете, а также от политиков и инсайдеров.

«Если бы не эта трагедия, мы могли бы не иметь половины Украины», — утверждает она.

При этом Бацман предпочла не уточнять, кто же эти политики, снабжавшие ее информацией «о блиц-криге», задачей-минимум которого было якобы создание коридора в Крым, а задачей-максимум – «оттяпать пол-Украины».

Бацман убеждена, что крушение самолета как раз было выгодно именно Киеву. Российский след, по ее мнению, здесь искать бессмысленно.

«Москва не стала бы сбивать самолет, зная о негативной реакции западных стран», — уверена журналистка.

Напомним, 17 июля 2014 года пассажирский самолет Boeing-777 Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но через 2 часа и 49 минут после взлета потерпел крушение в Донецкой области Украины в районе села Грабово. На борту самолета находились 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа — все они погибли.

США и ряд западных стран бездоказательно обвинили Россию в поставке ополченцам ЗРК «Бук», при помощи которого был сбит Boeing. 24 мая Объединенная следственная группа представила второй доклад, в котором снова утверждалось, что ЗРК якобы принадлежал курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.В Минобороны РФ в ответ заявили, что нидерландские следователи делают выводы за счет изображений из соцсетей, прошедших компьютерную обработку.

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок также подверг сомнениям выводы международных следователей, заявив, что Российскую Федерацию нельзя винить в авиакатастрофе. Кроме того, он указал на то, что с Киева почему-то сняли все подозрения, несмотря на то, что он не закрыл воздушное пространство в зоне боевых действий.

Политический аналитик и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин, комментируя решение международного следственной группы, заявил об ангажированности некоторых сомнительных голландских экспертов, которые изначально пытались переложить вину в этом инциденте на Российскую Федерацию. При этом, как подчеркнул специалист, они следовали четким указаниям Вашингтона, «своего хозяина», считая абсолютно нормальным управление со стороны США.

В сентябре Минобороны РФ представило свой доклад с новыми обстоятельствами авиакатастрофы. Согласно материалам российского ведомства, ракета, которой был сбит Boeing, принадлежала войсковой части на Украине.

По данным военных, она поступила в войсковую часть 20152 в Тернопольской области Украинской ССР в декабре 1986 года. Сейчас там дислоцирован 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ.

Военный эксперт Александр Жилин не исключил, что обнародованные Минобороны данные могут иметь крайне серьезные последствия для украинского президента Петра Порошенко, поскольку они в очередной раз подтвердили, что вина за гибель 298 ни в чем не повинных человек полностью лежит на Киеве.