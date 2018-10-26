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«Мы могли бы потерять половину Украины»: в Киеве раскрыли, кому было выгодно крушение MH17 в Донбассе

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«Крушение MH17 было выгодно именно Киеву»: украинская журналистка подставила Порошенко в прямом эфире
Киев, 26 октября. Крушение малайзийского лайнера в Донбассе было выгодно именно Киеву, заявила главный редактор украинского портала «Гордон» Алеся Бацман. С таким неудобным заявлением о том, кому была выгодна авиакатастрофа MH17 она выступила в эфире местного телеканала NewsOne.

Согласно ее новой конспирологической теории, благодаря авиакатастрофе Boeing-777 был предотвращен «блиц-криг  с завоеванием».  Планы об этом, по словам Бацман, доходили до журналистов в Интернете, а также от политиков и инсайдеров.

«Если бы не эта трагедия, мы могли бы не иметь половины Украины», — утверждает она.

При этом Бацман предпочла не уточнять, кто же эти политики, снабжавшие ее информацией «о блиц-криге», задачей-минимум которого было якобы создание коридора в Крым, а задачей-максимум – «оттяпать пол-Украины».

Бацман убеждена, что крушение самолета как раз было выгодно именно Киеву. Российский след, по ее мнению, здесь  искать бессмысленно.

«Москва не стала бы сбивать самолет, зная о негативной реакции западных стран», — уверена журналистка.

«Крушение MH17 было выгодно именно Киеву»: украинская журналистка подставила Порошенко в прямом эфире

Напомним, 17 июля 2014 года пассажирский самолет Boeing-777 Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, но через 2 часа и 49 минут после взлета потерпел крушение в Донецкой области Украины в районе села Грабово. На борту самолета находились 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа — все они погибли.

США и ряд западных стран бездоказательно обвинили Россию в поставке ополченцам ЗРК «Бук», при помощи которого был сбит Boeing.  24 мая Объединенная следственная группа представила второй доклад, в котором снова утверждалось, что ЗРК якобы принадлежал курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.В Минобороны РФ в ответ заявили, что нидерландские следователи делают выводы за счет изображений из соцсетей, прошедших компьютерную обработку.

«Крушение MH17 было выгодно именно Киеву»: украинская журналистка подставила Порошенко в прямом эфире

Министр транспорта Малайзии Энтони Лок также подверг сомнениям выводы международных следователей, заявив, что Российскую Федерацию нельзя винить в авиакатастрофе. Кроме того, он указал на то, что с Киева почему-то сняли все подозрения, несмотря на то, что он не закрыл воздушное пространство в зоне боевых действий.

Политический аналитик и главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин, комментируя решение международного следственной группы, заявил об ангажированности некоторых сомнительных голландских экспертов, которые изначально пытались переложить вину в этом инциденте на Российскую Федерацию. При этом, как подчеркнул специалист, они следовали четким указаниям Вашингтона, «своего хозяина», считая абсолютно нормальным управление со стороны США.

«Крушение MH17 было выгодно именно Киеву»: украинская журналистка подставила Порошенко в прямом эфире

В сентябре Минобороны РФ представило свой доклад с новыми обстоятельствами авиакатастрофы. Согласно материалам российского ведомства, ракета, которой был сбит Boeing, принадлежала войсковой части на Украине.
По данным военных, она поступила в войсковую часть 20152 в Тернопольской области Украинской ССР в декабре 1986 года. Сейчас там дислоцирован 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ.

Военный эксперт Александр Жилин не исключил, что обнародованные Минобороны данные могут иметь крайне серьезные последствия для украинского президента Петра Порошенко, поскольку они в очередной раз подтвердили, что вина за гибель 298 ни в чем не повинных человек полностью лежит на Киеве.

«Я совершенно не удивлюсь, что до конца года Петр Алексеевич благополучно будет похоронен на каком-нибудь Байковом кладбище», — подчеркнул Жилин.

Автор: Ярослава Замысловатова
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