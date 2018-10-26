Сирия ждет решения проблемы Идлиба: поможет ли в этом завтрашний саммит в Стамбуле

Турции до сих пор не удалось выполнить свои обязанности по Идлибу. Боевики радикальных группировок по-прежнему отказываются выводить свои силы с территории демилитаризованной зоны и сдавать тяжелое вооружение. Поможет ли завтрашний саммит в Стамбуле решить эту проблему — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ситуация на северо-западе Сирии по-прежнему остается напряженной. Несмотря на то, что 17 сентября Россия и Турция подписали Меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, полностью реализовать условия данного соглашения у Анкары по-прежнему не получается.

Демилитаризованная зона должна была быть оформлена еще 15 октября, в тот же день должно было начаться совместное патрулирование этой зоны российской военной полицией и турецкими силами. Однако значительная часть боевиков отказалась сдавать свое тяжелое вооружение и покидать свои позиции на территории будущей демилитаризованной зоны. Более того, ряд радикальных группировок продолжили обстрелы позиций как Сирийской Арабской Армии, так и конкурирующих группировок.

Так, например, связанные с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»1 группировки «Хурас ад-Дин», «Фронт Ансар ад-Дин», «Ансар аль-Таухид» и «Джамаат Ансар аль-Ислам» объединились в альянс «Вахарид аль-Муминин» и ведут боевые действия с другими боевиками в долине Аль-Габ на севере провинции Хама. Кроме этого, «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» также отвергают сочинские соглашения и не хотят покидать район будущей демилитаризованной зоны.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, 27 сентября президент Владимир Путин посетит Турцию для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. Кроме темы создания условий для возвращения беженцев в Сирии, планируется обсуждение вопросов продвижения политического урегулирования и укрепления безопасности.

Параллельно с этим, пройдет и встреча глав Министерств обороны Турции и России Хулуси Акара и Сергея Шойгу.

«Большая часть тяжелых вооружений и боевиков радикальных группировок выведена из демилитаризованной зоны в Идлибе. В субботу у нас будет возможность детально обсудить эти вопросы здесь с министром обороны России Сергеем Шойгу», — сообщил Хулуси Акар турецкому информагентству Anadolu.

Помогут ли завтрашние мероприятия в Стамбуле продвинуть решение проблемы Идлибской зоны деэскалации, Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал востоковед Андрей Онтиков.

«Тут нужно ориентироваться на те договоренности по созданию зон деэскалации, которые были достигнуты в Астане. А эти договоренности и коммюнике по итогам последующих встреч предельно ясно указывают, что все зоны деэскалации должны в конечном итоге вернуться под контроль сирийских властей. Мы сейчас находимся в пункте «А», а пункт «Б» — вот такой. Поэтому нужно изыскивать все возможные пути, чтобы к этому пункту прийти», — считает собеседник ФАН.

По мнению Андрея Онтикова, сложности с созданием демилитаризованной зоны и другие проблемы с выполнением сочинских договоренностей были ожидаемы, но вопросов к Анкаре сейчас возникает довольно много.

«Изначально крайний срок был — 15-ое октября, но даже спустя почти две недели после этого, в районе демилитаризованной зоны по-прежнему остаются многочисленные боевики, которые категорически отказываются уходить. По всей видимости, Россия пока терпит и наблюдает за действиями турок по реализации сочинских соглашений, а это их ответственность в большей степени. Но исключать, что в какой-то момент Россия заявит об отсутствии существенных результатов и предложит искать какие-то другие пути, в том числе военного плана, по оформлению демилитаризованной зоны. Такая вероятность есть», — предполагает собеседник ФАН.

При этом Андрей Онтиков уверен, что выполнить сочинские соглашения необходимо в любом случае, но вряд ли это удастся сделать в рамках завтрашних переговоров в Стамбуле.

«Складывается довольно интересная, на мой взгляд, ситуация, потому что эту встречу планировали провести еще в сентябре. И тогда заявлялось, что эта встреча будет посвящена ситуации вокруг беженцев, вокруг восстановления Сирии, а сейчас получается некая разноголосица, если посмотреть на заявления участников. Меркель и Макрон заявляют, что они намерены обсудить Идлиб, турки тоже говорят, что заинтересованы обсудить Идлиб и политическое урегулирование, а вот в Кремле опубликовали заявление иного плана. Мы-то как раз заинтересованы обсуждать не столько Идлиб, сколько восстановление Сирии и возвращение беженцев. Эту тему мы продолжаем продвигать», — отметил эксперт.

Вопрос, как будут продвигаться переговоры в Стамбуле, — пока остается открытым, особенно в условиях этой разноголосицы. Смогут ли участники саммита выработать какую единую повестку дня, тоже неизвестны.

«Поэтому, на мой взгляд, здесь надо ориентироваться на заявления того же Дмитрия Пескова, который ранее призвал не ждать прорывных решений. Могу предположить, что заинтересованность Германии и Франции, связана с теми же самыми боевиками, которые отказываются уходить. Вначале они пугали, что Сирия начнет в Идлибе полномасштабную военную операцию, после чего в Турцию ринутся три с половиной, а то и четыре миллиона человек, а оттуда соответственно и в Европу. Теперь операцию сняли с повестки дня, и возникает вопрос по поводу боевиков, которые сохраняют свое присутствие в демилитаризованной зоне и в принципе на территории зоны деэскалации. Куда эти боевики денутся — на этот вопрос ответа пока нет. Наверное, и французы, и немцы заинтересованы в том, чтобы хотя бы понять перспективу всего этого дела», — подытожил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.