Победа «Зенита» помогла России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Москва, 26 октября. Россия по итогам еврокубковой недели увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Несмотря на поражения ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара», Россия сумела набрать 0,5 балла, оставшись на шестом месте рейтинга.

Накануне «Зенит» победил французский клуб «Бордо» 2:1, а «Спартак» сыграл вничью 0:0 c шотландским клубом «Рейнджерс». Португальские команды еврокубковый сезон пока проводят не слишком успешно (0,4 балла на этой неделе), и отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА превысил 5 баллов. До идущей пятой Франции Россия также отстает на 5 баллов.

Напомним, рейтинг УЕФА определяет количество клубов, которые представляют страну в еврокубках.