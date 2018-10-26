«Больные фантазии»: в РФ высмеяли утверждение, что Крымский мост «понизил уровень моря»

Европейский парламент на заседании в Страсбурге принял антироссийскую резолюцию, касающуюся Азовского моря. В документе содержится призыв к Евросоюзу ввести новые санкции против России, если конфликт в Азовском море будет обостряться. Среди обвинений против РФ есть совсем уж нелепые. Например, строительство Крымского моста без согласования с Киевом в резолюции было охарактеризовано как «еще одно нарушение Российской Федерацией суверенитета и территориальной целостности Украины». В документе также утверждается, что мост якобы «оказал негативное влияние на окружающую среду» и даже «понизил уровень моря в проливе».

При этом евродепутаты все же признали, что именно Киев выступил инициатором расторжения договора о дружбе с РФ и начал создание военно-морской базы на Азовском море.

Нелепость резолюции Европарламента высмеял член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

«В резолюции Европарламента фигурирует прямо-таки неадекватная формулировка: «Крымский мост понизил уровень моря», — со смехом обратил внимание блогер в беседе с Федеральным агентством новостей. — Знаете, у меня ощущение, что евродепутаты, как бы это помягче сказать, немного оторвались от реальности».

Кроме того, принятие подобной резолюции — это вмешательство во внутренние дела России, отметил Манукян.

«Мы на своей территории можем строить любые сооружения, и ни одного депутата Европарламента это не должно касаться», — подчеркнул блогер.

В связи с этим член совета при Госдуме напомнил о лицемерной позиции Киева в отношении Крыма, который давно уже не имеет к Украине никакого отношения.

«Верхом лицемерия Киева было выражение соболезнований по поводу трагедии в Керчи, — заявил собеседник ФАН. — Украина никакого отношения к Крыму не имеет вот уже 4,5 года, а у них там словно пластинку заело. Президент России Владимир Путин четко сказал: «Севастополь украинским не был никогда, а Крым передавали с нарушением закона СССР». Но если им этого мало, пускай принимают любые резолюции и живут в своем выдуманном мире, но к нам со своими больными фантазиями пусть не лезут».

Напомним, в Керчи в результате взрыва и стрельбы в Политехническом колледже погиб 21 человек, среди погибших — студенты и преподаватели. Более 70 человек получили ранения и травмы.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума и, как подчеркивают в Москве, в полном соответствии с международными нормами. Президент РФ Владимир Путин также заявил, что Севастополь с юридической точки зрения всегда оставался в составе России. По словам Путина, при незаконной передаче Крымской области из состава РСФСР в Украинскую ССР в 1954 году про город «просто забыли».