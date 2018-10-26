В Греции частично обрушился монастырь XIII века из-за землетрясения

Афины, 26 октября. Построенный в XIII веке монастырь Преображения Господня, расположенный в греческом Строфадии, частично обрушился из-за землетрясения, сообщил портал imerazante.gr.

Сильное землетрясение произошло у западных берегов Греции в Ионическом море. По данным сейсмологов, мощность землетрясения составила 6,8.

Как сообщил телеканал «360», землетрясение еще в 90-х годах прошлого столетия нанесло серьезный ущерб постройке. Несмотря на то, что прошло несколько лет, здание не восстановили. По информации спасателей, живущий в монастыре отшельник не пострадал.

В Закинтосе из-за стихийного бедствия были повреждены линии электроснабжения. На другой части острова Закинф были зафиксированы камнепады.