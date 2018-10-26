«Таких целей нам не надо»: страны Балтии потеряли надежду получить денег от РФ за «советскую оккупацию»

Вильнюс, 26 октября. Литва, Латвия и Эстония, скорее всего, не смогут получить средства, которые требуют от России за так называемую «советскую оккупацию», заявили спикеры парламентов стран Балтии во сессии парламентской Балтийской ассамблеи.

Власти Латвии, Литвы и Эстонии требовали от России так называемую «компенсацию» за якобы их оккупацию во времена СССР. В Москве в свою очередь отметили, что термин «оккупация» не может быть применен в рассматриваемом случае. Со временем власти балтийских стран объективно оценили свои требования, после чего потеряли надежду получить деньги.

«Нам следовало бы ставить перед собой цели, которые можно достичь, — объявил председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, — а таких целей, достижение которых лишь из области надежды, нам не надо».

Его позицию разделил спикер парламента Эстонии Эйки Нестор.

«Не особенно рассчитываю на то, что по этому вопросу может произойти что-то очень положительное», — констатировал он.

Спикер парламента Латвии Инара Мурниеце лишь добавила, что странам Балтии по этому вопросу следует «договориться между собой».

Три год назад страны подписали совместную декларацию о так называемой «компенсации». С России как приемника СССР Эстония, Латвия и Литва потребовали деньги. В частности, в Вильнюсе заявили, что могли бы выставить счет в размере 30 миллиардов долларов. При этом 80% жителей страны были убеждены, что эта идея не приведет страну к успеху.