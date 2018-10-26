«Мы должны выйти из НАТО»: американцев возмутил приговор женщине, «оскорбившей» пророка Мухаммеда

Вашингтон, 26 октября. Европейский суд по правам человека признал законным штраф гражданке Австрии, которую обвинили в том, что она «оскорбила» пророка Мухаммеда.

Отметим, что в 2008 и 2009 годах женщина, которую Австрийский национальный суд называет Е.С., проводила семинары по исламу для крайне правой Партии свободы (FPO). В них она заявляла, что пророк Мухаммед, один из самых почитаемых фигур в исламе, был педофилом, поскольку его жене Аише на момент бракосочетания было всего 9 лет.

Австрийский суд признал Е.С. виновной в пренебрежении к религиозным доктринам и в 2011 году оштрафовал ее на 480 евро (548 долларов). Женщина дважды подавала апелляцию, но оба раза суды оказывались не на ее стороне.

Тогда она обратилась в ЕСПЧ, но и Европейский суд счел ее приговор справедливым. В решении говорится, что приговор австрийских судов не нарушает статью 10 Европейской конвенции о правах человека, в которой говорится о свободе слова.

«Заявления Е.С. не были сформулированы нейтральным образом, направленным на то, чтобы стать объективным вкладом в публичные дебаты о браке с детьми», — отмечает ЕСПЧ.

В Страсбурге также указали на то, что слова обвиняемой представляли собой «оскорбительную атаку на пророка ислама, которая способна поставить под угрозу религиозный мир».

Что же касается самого пророка, то ЕСПЧ сослался на вывод, сделанный австрийскими судьями. Они заключили, что речь в данном случае идет не о педофилии, а о детском браке. Подобная практика, по их словам, в то время наблюдалась не только на Ближнем Востоке, но и среди правящих семей в Европе, пишет Daily Sabah Europe.

Решение ЕСПЧ сильно возмутило американских интернет-пользователей. Некоторые из посетителей популярного форума Reddit начали даже призывать Вашингтон выйти из состава НАТО, утверждая, что европейские страны забыли про право на свободу слова.