«Украинские СМИ недорабатывают»: соцопросы показали истинное отношение к киевской власти

Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу организации «Детектор медиа» представил данные опроса, в рамках которого украинцев просили прокомментировать «тезисы, распространяемые российской пропагандой». Результаты получились интересные — например, почти равное количество украинцев заявили, что «установление мира на Донбассе зависит от президента Петра Порошенко», и что «от президента РФ Владимира Путина».

По мнению корреспондента Федерального агентства новостей, здесь впору говорить не о российской, а об украинской пропаганде — ведь гражданам Украины постоянно внушают, что Россия якобы является стороной конфликта — несмотря на то, что замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, к неудовольствию Киева, заявил, что его миссии так и не удалось выявить каких-либо следов присутствия российских войск в Донбассе.

Для начала стоит уточнить, по чьему заказу делался опрос. «Детектор медиа» — это так называемый медиа-вотчдог на Украине, то есть организация, отслеживающая тенденции в работе местных СМИ, «измеряющая» уровень свободы слова, а затем докладывающая об этих данных своим европейским спонсорам.

Правда, независимые украинские массмедиа постоянно жалуются на то, что «вотчдоги» часто не замечают очевидных фактов (вроде нападений на журналистов и их арестов), закрывают глаза на притеснения СМИ со стороны власти, и вообще всячески приукрашивают положение со свободой слова для европейских партнеров. Поэтому и данные соцопроса, проведенного по их заказу, тоже стоит делить на два, а то и на три.

Тем не менее весьма интересны ответы украинцев на опрос КМИС и «Детектор медиа». В рамках опроса граждан спрашивали также о томосе, месте Украины в ЕС и НАТО, готовности к «миру на Донбассе любой ценой», международной поддержке Украины, внутренней политике и тому подобных темах.

На вопрос о том, от кого зависит установление мира на Донбассе, 46% опрошенных сказали, что «лично от президента Петра Порошенко», 43% — «лично от президента РФ Владимира Путина», 30,4% — «от украинских властей», а 16,5% — «от российских властей». Кроме того, 10,4% считают, что установление мира на востоке страны зависит от властей ДНР и ЛНР, и лишь 4,6% — «от боеспособности ВСУ».

При этом 53,3% опрошенных уверены, что «Киев не должен идти на уступки Кремлю ради мира на Донбассе», а вот 13,8% считают, что «украинская власть должна на такие уступки пойти». В этой части данные опроса вызывают сомнения — ведь практически все социологи Украины говорят о том, что около 85% украинцев хотели бы «как можно быстрее» завершить военный конфликт на востоке. Если же верить проевропейскому «Детектору» и КМИС, то больше половины граждан почему-то готовы «стоять до конца». Спрашивается — ради чего?

Также, по данным соцопроса КМИС и «Детектор-медиа», 56,6% опрошенных украинцев считают, что «Россия не заинтересована в установлении мира на Донбассе», и лишь 13% считают, что заинтересована. Те же 56% опрошенных «не готовы идти на жертвы ради установления мира и отказываться от территорий или от части независимости Украины» — а вот 17,6% украинцев готовы идти на любые жертвы, лишь бы закончилась война.

Отвечая на вопрос о том, «каким источникам они доверяют в освещении ситуации на Донбассе», только 13,7% украинцев заявили, что доверяют государственным украинским СМИ, и 10,4% — украинским частным СМИ. Более авторитетным источниками информации о Донбассе опрошенные считают волонтеров — 26,8%, спикеров ВСУ — 22,7% и жителей прифронтовых территорий — 19,3%. При этом замдиректора КМИС Антон Грушецкий с грустью признал: «Многие украинцы почему-то перекладывают ответственность в урегулировании конфликта на Донбассе на Украину, а не на Россию».

Также социологи зафиксировали — киевскому режиму почти полностью удалось «задавить» любые альтернативные источники информации в стране. По данным опроса, 87% украинцев черпают информацию из местных СМИ, лишь 10% тем или иным образом имеют доступ к российским телеканалам. Похожая ситуация в соцсетях — правда, там запрещенным российским контентом пользуются уже 17% украинцев. Казалось бы, в этом плане «придворным геббельсам» при Порошенко стоило бы радоваться — но, как оказалось, даже долгая изоляция украинцев от объективной информации не смогла сделать их безмозглыми потребителями «пропагандистской жвачки» Киева. Все больше украинцев считают события февраля 2014 года «незаконным вооруженным переворотом», причем по сравнению с 2015 годом их количество увеличилось с 27% до 34,3%.

Важно и то, что 27,5% украинских граждан считают, что «националисты стоят в стране выше закона и жестко преследуют сторонников РФ», а 21,6% отказались отвечать на этот вопрос. По мнению ФАН, процент «отказников» очень показателен: люди боятся комментировать такой вопрос. А то как бы не пожаловали в гости те самые националисты, которые «никого не преследуют».

На просьбу оценить борьбу с коррупцией на Украине лишь 1% респондентов ответил, что борьба идет «успешно», 49% оценили борьбу с коррупцией как «совсем неспешную», а 27,4% респондентов уверены, что на Украине вообще не ведется борьба с коррупцией.

Также выяснилось, что только 4,2% респондентов полностью доверяют украинской полиции. При этом «скорее не доверяют» ей 38,6% и «абсолютно не доверяют полиции» 21% респондентов. Хуже всего украинцы оценили работу судебных инстанций: 6,1% позитивных оценок против 31,1% полностью негативных.

Также, согласно опросу, 71,5% украинцев понятия не имеют, что такое томос. Лишь 28,5% опрошенных ответили, что слышали о начале предоставления автокефалии «государственной церкви» Украины.

«Мы привыкли думать, что у нас революция, что мы победили, а революцию защищать не нужно, — заявил замдиректора КМИС Антон Грушецкий. — Но революцию защищать нужно, иначе она от нас может уйти! И угроза реванша сегодня очень высока».

«Украинские СМИ недорабатывают, — вынуждена была признать его коллега из «Детектор медиа» Наталья Лигачева, — ведь они так и не смогли сформировать в стране свою «украиноцентричную» повестку».

Как сказал когда-то президент США Линкольн, «можно обманывать часть народа все время, можно обманывать весь народ, но некоторое время, но нельзя все время обманывать весь народ». Украинским властям стоит помнить это выражение — ибо последствия тотального обмана украинцев наверняка будут чреваты для них большими неприятностями на выборах-2019.

Отметим, исследование КМИС по заказу «Детектор медиа» было проведено с 28 августа по 24 сентября 2018 года. В ходе исследования в 109 населенных пунктах Украины было опрошено 2026 граждан.