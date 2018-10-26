Завершена опись имущества Петросяна и Степаненко

Москва,26 октября. Опись имущества российских артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, которое они хотят поделить при разводе, завершена. Об этом рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По его словам, опись имущества шла несколько месяцев. Защитник подчеркнул, что она написана от руки и в ней сложно, что-либо разобрать.

Жорин объяснил, что оценка может занять годы, поэтому он намерен обратиться в суд, чтобы вопрос о разделении имущества выделили в отдельное производство. Это нужно для того, чтобы артисты развелись, а затем делили имущество.

Евгений Петросян и Елена Степаненко женаты более 30 лет. Первый иск подала Степаненко, затем представители Петросяна подали встречный иск. Артисты не смогли прийти к соглашению, договориться миром и поделить имущество, сообщает РИА Новости.