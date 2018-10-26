Продажи люксовых автомобилей выросли в России на 10%

Москва, 26 октября. Продажи люксовых автомобилей в России в сентябре выросли на 10% по сравнению с показателями прошлого года, заявили аналитики агентства «Автостат».

Экспеты выяснили, что в прошлом месяце в России было продано 126 новых люксовых автомобилей. Этот показатель на 10% больше того, что был зафиксирован в сентябре прошлого года. Кроме того, в «Автостате» пришли к выводу, что рынок люксовых автомобилей в стране впервые продемонстрировал рост за последние три месяца.

Чаще всего среди люксовых автомобилей россияне выбирают немецкие модели. В сентябре удалось продать 63 седана Mercedes-Benz Maybach S-Class. 25 россиян отдали предпочтение Bentley. 19 любителей роскошных автомобилей в прошлом месяце приобрели Maserati.