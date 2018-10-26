Москва, 26 октября. Второй конгресс национального диалога САР может пройти в ноябре, сообщил глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср Аль-Харири на пресс-конференции в Москве.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что не располагает информацией о возможном проведении встречи. В случае, если все детали конгресса будут решены, то о проведении мероприятия будет объявлено официально.

Напомним, первый конгресс прошел в Сочи с 29 по 30 января этого года. Во время первого конгресса было принято решение сформировать конституционную комиссию. Вопрос сирийского урегулирования обсуждается также в Астане и Женеве.