В украинской неканонической церковной структуре заявили, что после обретения автокефалии она получит название «Украинская православная церковь», а каноническая УПЦ Московского патриархата должна будет называться «Русская православная церковь в Украине». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Название будет «Украинская православная церковь» — официальное. Второе название — «Киевский патриархат», — заявил лжепатриарх Филарет.

Сторонники лжепатриарха Филарета внесли в Верховную раду соответствующий законопроект.

«Должны верующие люди знать правду, к какой церкви они должны принадлежать — Украинской или Русской? Имеют право знать правду. Поэтому мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь на Украине, которая называется «Украинская православная церковь», носила свое правдивое название — «Русская православная церковь в Украине», — пояснил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

«Киевский патриархат» не является церковью

Глава отдела по связям с Русской православной церковью и православным сообществом за рубежом Института стран СНГ Кирилл Фролов в комментарии ФАН отметил, что «Киевский патриархат» не имеет права называться «Украинской православной церковью», потому что вообще церковью не является, это «криминально-террористическая группировка, массово занимающаяся вербовкой нацистских бандеровских боевиков». Юридически же УПЦ отстоит свое право на название.

«Согласно иску православных турков и гагаузов, Константинопольский патриархат подлежит депортации за то, что нарушил условия Лозаннской конференции, согласно которым Константинопольский патриархат может остаться в Турции только на условиях полной аполитичности. Какая уж тут аполитичность, когда Варфоломей увяз по уши в структурах международного терроризма от Гюллена до Басаева и «Правого сектора»1 (запрещена в РФ. — Прим. ФАН), главарю которого — Дмитрию Ярошу — экзарх Даниил Зелинский подарил книги нацистского идеолога Донцова. Это повод для еще одного уголовного дела по нацизму. Тем более, что Варфоломей охарактеризовал славян как православных второго сорта», — пояснил Кирилл Фролов.

Таким образом, заметил эксперт, раскольнические «Киевский» и Константинопольский патриархаты должны быть признаны нацистскими террористическими организациями. К сожалению, их лоббисты в России заказывают и публикуют статьи, занижающую угрозу томоса и агитирующие против поддержки турецких и гагаузских православных.

«Что касается УПЦ, то ее верующие соберутся миллионным Крестным Ходом против новых антицерковных законопроектов, отстоят свои святыни и юридическое название. При этом УПЦ — часть «Церкви всея Руси». Не РФ, а именно всея Руси. 25 октября Варфоломей на встрече с греческими паломниками повторил «мантру» Кураева, сравнив создание нового раскола на Киевской Руси с возникновением автокефальных Сербской и Болгарской Церквей, которые он же считает «второсортными», не имеющими право на первенство в Православии. Эти аналогии абсолютно искусственны. В отличии от «триединого» русского народа, сербы и болгары никогда не были греками, поэтому их автокефалия возникла естественным путем, православные боролись за нее. На Киевской же Руси Святая Церковь, УПЦ, борется с проектом ее автокефалии, ибо он является антиправославным, униатским», — добавил Кирилл Фролов.

1 Организация запрещена на территории РФ.