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Стало известно, на каком языке выступит Лукашенко на форуме регионов Белоруссии и Украины

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Стало известно, на каком языке выступит Лукашенко на форуме регионов Белоруссии и Украины

Москва, 26 октября. Президент республики Беларусь Александр Лукашенко планирует выступить на форуме регионов Украины и Белоруссии на русском языке. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

«Глава государства примет участие в пленарном заседании форума — сразу по окончании двухсторонней встречи с президентом Украины, которая проходит в эти минуты», — сообщила пресс-секретарь.

Напомним, сегодня министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко предложил выступающим перейти на украинский и белорусский языки. Участники форума не поддержали это предложение, и официальным языком форума остался русский. Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим также выступал на русском языке.

Автор: Ольга Летягина
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