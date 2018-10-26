Жуткий смог и вонь: эксперт рассказал об «адовой перспективе» Украины из-за отказа от газа

Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Киев обманывает граждан, говоря, что страна «слезла с российской газовой иглы», а на самом деле закупает российский газ у Европы, существенно переплачивая за это, и поднимает тарифы, чтобы «Нафтогаз» обогащался за счет населения.

Руководитель украинской платформы «Национальная стратегия развития» в эфире телеканала NewsOne озвучил «хронологию тарифного лохотрона», согласно которой вслед за ценами на газ, которые кабмин Украины великодушно поднял только на 23,5%, а не на 60%, как собирался сначала, в стране вырастут цены абсолютно на все.

При этом Дмитрий Спивак заявил, что Украина добывает 19-19,5 млрд кубометров газа в год, а население потребляет 17 млрд, то есть потребности украинцев страна могла бы покрыть самостоятельно, но от закупки европейского газа она отказаться не может. Да и сама формулировка — «европейский газ» — это обман, подчеркнул украинский политик, потому что фактически это российский газ, но приобретаемый у Европы реверсным путем.

Спивак обрушился с жесткой критикой на «Нафтогаз», которому, по его словам, выгодно это повышение цен на газ. Таким образом компания «вымывает деньги из страны».

«Если мы поднимаем цену для украинского газа, то вопрос — куда он сейчас идет? Если подняли для европейского газа — то это ложь, потому что ни в одном европейском контракте об этом речи не идет», — заметил Дмитрий Спивак.

Он убежден, что «Нафтогаз» — это «огромная финансовая афера», потому что он ничего не добывает и не делает.

«Мы же с вами переплачиваем в 6-8 раз за газ. Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, «бодяжат» его и получают с этого сверхприбыль», — возмутился руководитель «Национальной стратегии развития».

Комментируя Федеральному агентству новостей эти слова Спивака, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что украинский политик действует в собственных интересах, поскольку его риторика основана на том, что украинские власти хоть и обещали справиться с зависимостью от российского газа, но так этого и не сделали и сейчас обманывают народ.

«Мы видим обращение к украинскому маленькому человеку, который имеет очень узкое представление о мире. Такие маленькие люди с таким бедным представлением о реальности обеспечили успех украинского майдана. В своей пламенной речи Спивак почему-то упустил тот факт, что газ потребляют не только жители Украины, но и промышленность. И население — это не главный потребитель газа в стране», — заметил Василий Колташов.

По словам российского эксперта, заявление Спивака — это смесь украинского национализма (мол, украинцы могли бы обойтись без российского газа, если бы не предательский «Нафтогаз») и заигрываний с идиотскими представлениями.

«Напомню, идиотизм — это отрешенность от общества. Он характерен для украинских обывателей, потому что они не понимают, что есть экономика, есть промышленность, есть сельское хозяйство, и что газ им всем необходим. Единственное, в чем прав этот политик, — это возмущение таким повышением тарифов на газ. Это пробное повышение. Следующий этап — это рост цен на газ на 90%. МВФ об этом уже объявил. Его цель — приблизить уровень расходов Украины к европейским. И для украинской оппозиции такой расклад — отличный повод заявить о себе», — считает Василий Колташов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества полагает, что Киев продолжит выполнять требования МВФ, а украинский народ в конечном итоге откажется от газа и будет топить свои жилища, сжигая мусор.