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Забастовка грузчиков привела к транспортному коллапсу в аэропорту Брюсселя

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Забастовка грузчиков привела к транспортному коллапсу в аэропорту Брюсселя

Брюссель, 26 октября. Около 150 авиарейсов были отменены в аэропорту Брюсселя из-за забастовки сотрудников погрузочной компании Aviapartner.

Компания Aviapartner осуществляет наземное обслуживание пассажирских и грузовых авиалайнеров. Компания обеспечивает погрузку багажа пассажиров и почтовых грузов​​​. Бастующие сотрудники Aviapartner требуют улучшения условий работы, а также повышение уровня заработной платы.

Стоит отметить, что компания Aviapartner ежедневно обслуживает порядка 30% от всех рейсов в аэропорту Брюсселя. Остальные рейсы обслуживаются погрузочной компанией Swissport. При этом авиакомпании, которые осуществляют перелеты в Россию, обслуживают грузчики Swissport, поэтому забастовка не повлияла на авиасообщение с РФ.

Сотрудники Aviapartner начали свою забастовку минувшим вечером, в результате чего за ночь были отменены 18 авиарейсов. Грузчики обещают продолжать забастовку до 27 октября.

Автор: Артем Никулин
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