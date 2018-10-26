«Наше терпение лопнуло»: Джабаров ответил Киеву на выдворение представителей Росрыболовства

Государственная пограничная служба Украины на три года запретила въезд в страну трем членам Федерального агентства по рыболовству и участникам комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. О таком решении Киева сообщил представитель украинского ведомства Олег Слободян.

По его словам, украинские власти приняли ограничительные меры против руководителя российской делегации Игоря Рулова и двух участников из-за «незаконного нарушения границы Украины и посещения временно оккупированной территории Крыма через закрытые пункты пропуска».

Подобный шаг связан с тем, что представители Росрыболовства посещали Крымский полуостров, который Киев считает «своей территорией», несмотря на итоги референдума 2014 года.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение украинской погранслужбы корреспонденту Федерального агентства новостей. Сенатор пояснил, что решение Киева ограничить въезд делегатам из Москвы — не что иное, как проявление русофобии, о котором они потом могут сильно пожалеть.

По мнению собеседника агентства, решения украинских властей продиктованы грядущим предвыборным процессом, поскольку по-другому получить одобрение электората у них не получится.

«Нагнетают только с одной целью: они пытаются на непрерывной волне русофобии заработать очки. Впереди выборы, необходимо четко следовать позиции «Россия — главный враг» и изображать из себя непримиримого борца с «агрессором». Дело в том, что в ближайшее время Украина получит ответные санкции, сейчас идет их активная проработка в правительстве, и я думаю, что они после них немного протрезвеют. Они безнаказанно четыре года вводят против нас санкции, не получая ничего в ответ. Наше терпение лопнуло, и украинская власть получит то, что заслуживает», — заметил сенатор.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об экономических ответных мерах на санкции Украины в адрес Москвы. Зеркальные меры позволят защитить национальные интересы России. Владимир Джабаров выразил уверенность, что после ответа РФ Киев сможет задуматься о недружественной политике против «государства-агрессора», поскольку ущерб от ограничений будет большим. Москва же совсем ничего не теряет из-за желания украинских властей закрыть страну для ряда представителей Росрыболовства.

«Наши интересы никак не пострадают, мало кто сейчас вообще ездит на Украину — это небезопасно. Там можно попасть под раздачу за любое неправильно сказанное слово, в том числе за слова, сказанные русском языком, они вызывают у Киева раздражение. Пусть украинские власти перебесятся, в своем соку поварятся, потом поумнеют, и все ограничения будут сняты», — рассказал сенатор в интервью ФАН.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году. После госпереворота в Киеве власти полуострова провели референдум, на котором более 95% крымчан высказались за присоединение к РФ. Процедура прошла в соответствии с международными нормами права, однако на Украине до сих пор не хотят признать итоги голосования.