Ушел великий актер: Машков отреагировал на смерть Караченцова
Москва, 26 октября. Художественный руководитель театрального колледжа Олега Табакова Владимир Машков отреагировал на смерть народного артиста России Николая Караченцова.
Машков рассказал, что актеры всегда будут помнить о Караченцове, который «вводил их в профессию своей жизнью».
«Это большая беда, ушел великий актер, но жизнь продолжается. Мы будем о нем помнить», — сообщил Машков корреспонденту «РЕН ТВ».
Напомним, что Николай Караченцов скончался в пятницу в столичной больнице. Актер не дожил одного дня до своего 74-летия.
Актер перестал сниматься в 2005 году, после того как попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму. Он не сумел восстановиться после аварии. В 2017 году состояние Караченцова ухудшилось, медики обнаружили у него опухоль в левом легком.
Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей друг актера Рудольф Фурманов рассказал о последних дня Караченцова.