«Время меняется»: Захарова не исключает возможных изменений в ДРСМД

Ташкент, 26 октября. Москва не исключает, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может быть изменен в соответствии с современными реалиями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече со студентами Университета международной экономики и дипломатии Узбекистана.

«Мы говорим о его важности и при этом возможности его развития, потому что время меняется», — сказала Мария Захарова.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора в связи с тем, что Москва якобы не придерживается условий договоренностей. Россия отметила, что данные обвинения не имеют под собой никаких оснований. После этого Дональд Трамп сообщил, что Штаты продолжат наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не успокоятся».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва ждет более детальных разъяснений от Вашингтона по данному вопросу. Песков добавил, что действия Штатов, анонсированные Трампом, вынудят Россию принимать меры по обеспечению собственной безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.