Москва, 26 октября. Усилия Стаффана де Мистуры на посту спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии не принесли никаких результатов, заявил глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср Аль-Харири на пресс-конференции в Москве.

Глава СКП напомнил, что де Мистура уже почти полтора года выступает за создание конституционной комиссии, «но результата никакого».

Ранее стало известно, что де Мистура покинет пост спецпредставителя генсека ООН по Сирии в ноябре этого года по «личным причинам». По его словам, он рассчитывает, что за последний месяц получится добиться прогресса в сирийском урегулировании, в том числе по вопросу формирования конституционной комиссии.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России) были разгромлены при содействии российских военных. В настоящее время в стране продолжается борьба с отдельными группами незаконных вооруженных формирований. На сегодняшний день наиболее остро стоят вопросы восстановления Сирии, возвращения беженцев на родину и политического урегулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.