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«Русская весна закончилась»: ВСУ похвастались уничтожением ржавого ЛуАЗа с георгиевской лентой

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«Русская весна закончилась»: ВСУ похвастались уничтожением ржавого ЛуАЗа с георгиевской лентой

Киев, 26 октября. Военнослужащие украинской армии провели своеобразные учения — бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ тренировались взрывать технику, на которую были нанесены черно-оранжевые полосы, отсылающие, по-видимому, к георгиевской ленте.

Об успешном уничтожении старого кузова ЛуАЗ-969 бригада ВСУ сообщила в Facebook, сопроводив фотографии учений русофобским комментарием.

«Скрепы были взорваны и распались на куски с помощью ручных кумулятивных гранат. «Русская весна» закончилась, так и не начавшись», — похвасталась бригада ВСУ.

«Русская весна закончилась»: ВСУ похвастались уничтожением ржавого ЛуАЗа с георгиевской лентой

«Русская весна закончилась»: ВСУ похвастались уничтожением ржавого ЛуАЗа с георгиевской лентой

Отметим, циничное издевательство над георгиевской лентой, символом победы в Великой Отечественной войне, не показалось комментирующим сообщение пресс-службы 93-й бригады ВСУ поводом для гордости. Вопросы вызвал и сам факт бессмысленного подрыва ржавого ЛуАЗа.

«И они всей страной этим гордятся… Тут медицина бессильна», — написала Татьяна Степанова.

«Русская весна закончилась»: ВСУ похвастались уничтожением ржавого ЛуАЗа с георгиевской лентой

«Стрелять по мишеням много смелости не надо…» — отметил Сергей Фролков.

«Русская весна закончилась»: ВСУ похвастались уничтожением ржавого ЛуАЗа с георгиевской лентой

«Воевать с памятниками, символами и автомобилями у ВСУ получается лучше всего», — написал пользователь с ником Серж Де-Винтер.

«Русская весна закончилась»: ВСУ похвастались уничтожением ржавого ЛуАЗа с георгиевской лентой

Напомним, ранее стало известно, что в районе Дзержинска пьяный боец ВСУ после ссоры с сослуживцами метнул гранату в окоп с боевыми товарищами, ранее вблизи Авдеевки командир ВСУ, который также находился в состоянии алкогольного опьянения, открыл шквальный огонь по подчиненным.   

Автор: Федор Веснин
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