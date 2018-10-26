«Дико и смешно»: эксперт о призыве украинского министра не говорить по-русски в Белоруссии

Москва, 26 октября. Вице-премьер Украины Геннадий Зубко призвал участников форума регионов Белоруссии и Украины отказаться от использования русского языка и общаться на украинском и белорусском. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что украинские власти таким образом пытаются перенести дискриминационную практику национальных меньшинств на мировую арену.

«Выступление Зубко выглядит дико и смешно. Для них украинский язык является единственным элементом, с их точки зрения, украинского патриотизма. Других опор Киев не находит», — сказал эксперт в комментарии RT.

По словам Жарихина, киевские власти не могут допустить, что белорусские патриоты общаются на русском языке. В Киеве считают, что использование национального языка является истинным признаком патриотизма, ведь других опор у украинской власти нет.

Жарихин отметил, что использование американцами английского языка как средства общения не говорит об их британском патриотизме. Жарихин подчеркнул, что большинство белорусов говорят на русском языке и «не делают из этого проблему».

«Белорусский патриотизм отвязан от того, на каком языке человек общается. И это нормальное, цивилизованное поведение», — добавил эксперт.

Ранее призыв Зубко прокомментировал директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.