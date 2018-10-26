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Демонтированный памятник Ленину на Украине продали с аукциона

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Демонтированный памятник Ленину на Украине продали с аукциона

Киев, 26 октября. Бронзовый памятник Ленину, демонтированный в Черниговской области Украины, продали на аукционе за 7,7 тысячи долларов. Об этом сообщила пресс-служба государственных публичных закупок ProZorro.

В пресс-службе заявили, что памятник весил 2,5 тонны. За него боролись 14 участников аукциона. Изначальная цена лота составляла 1,5 тысячи долларов, однако в процессе торгов цена памятника увеличилась до 7,7 тысячи долларов, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что власти Украины придерживаются политики декоммунизации. Так, с мая 2015 года в стране принят закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», по которому на Украине переименовывают города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей.

Автор: Денис Коробейников
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