Хартию вольностей пытались похитить из известного по «делу Скрипаля» собора в Солсбери

Москва, 26 октября. В британском Солсбери мужчина пытался похитить экземпляр Великой хартии вольностей 1215 года из собора, который стал особо известен благодаря так называемому «делу Скрипаля», сообщили представители правоохранительных органов.

Инцидент произошел 25 октября около 17 часов по местному времени. Неизвестный мужчина попытался разбить стеклянную коробку, где хранился экземпляр Великой хартии вольностей. Сработала сигнализация, и правоохранители оперативно прибыли к месту происшествия.

«Мужчина 45 лет, задержанный по подозрению в попытке кражи Великой хартии вольностей, находится под стражей», — пишет газета Daily Telegraph.

Мужчина находится в отделении полиции города Мелкшем. Там правоохранители проведут его допрос. Уже известно, что задержанного подозревают в краже, хранении наступательного оружия и нанесении ущерба. Уточняется, что Хартия вольностей повреждена не была.

Напомним, 4 марта в Солсбери были отправлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил о якобы причастности к этому инциденту России, однако в Москве отвергли эти обвинения, указав на отсутствие каких- либо доказательств.

Позже Британия опубликовала фото двух подозреваемых мужчин. Ими оказались Александр Петров и Руслан Боширов. Однако россияне, шокированные этими обвинениями, заявили, что посещали в марте Солсбери как туристы, так как очень хотели посмотреть Солсберийский собор и Олд Сарум.