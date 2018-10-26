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«Повышенная опасность»: лжепатриарх Филарет решил отобрать название у УПЦ

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«Повышенная опасность»: лжепатриарх Филарет готов поддержать Киев в атаке на храмы РПЦ

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет сделал в Киеве ряд громких заявлений, касающихся получения автокефалии Украинской православной церковью в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. В частности, Филарет сообщил, что все приходы на Украине, которые не захотят перейти в будущую единую УПЦ и сохранят верность Русской православной церкви, после Большого архиерейского собора будут называться «приходами Российской православной церкви».

«Мы считаем, что духовные представительства церкви страны-агрессора должны иметь четкий маркер своей территориальной принадлежности», — заявил Филарет.

Он сообщил, что соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду по инициативе его церкви, и его поддержала значительная часть депутатов. Он также добавил, что такое переименование необходимо из-за принципиальных расхождений между его церковью и РПЦ во взглядах на происходящее в стране.

«Представитель УПЦ МП митрополит Онуфрий, выступая в Раде, назвал героев АТО «убийцами и карателями». А для нас и многих украинцев они герои. После его выступления тысячи прихожан предпочли перейти из приходов УПЦ МП к нам, — горделиво сообщил Филарет. — И этот процесс, я уверен, будет продолжаться. Я надеюсь, что в дальнейшем наша единая УПЦ будет укрепляться и станет твердой духовной основой украинского государства».

По впечатлениям корреспондента ФАН, Филарет сделал целый ряд раскольнических и агрессивных заявлений в адрес РПЦ и украинских верующих, сохраняющих ей верность. Несмотря на внешнюю дряхлость (лжепатриарх говорил явно с трудом) и показное миролюбие, этот раскольник готов поддержать любую инициативу киевских светских властей, в том числе и возможные атаки на украинские храмы, принадлежащие РПЦ.

«Повышенная опасность»: лжепатриарх Филарет готов поддержать Киев в атаке на храмы РПЦ

Его обещания «в случае необходимости словом удержать прихожан, намеревающихся силой захватить храмы РПЦ на Украине», звучали, мягко говоря, неубедительно. На прощание Филарет пообещал СМИ «держать их в курсе всех событий, касающихся получения украинской церковью автокефалии». Как считают эксперты, сегодня повышенная опасность нападений украинских радикалов на храмы РПЦ сохраняется, а всем истинным верующим в стране нужно быть в любой момент быть готовыми к их защите.

Автор: Полина Цыбулько специально для ФАН из Киева
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