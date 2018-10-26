«Повышенная опасность»: лжепатриарх Филарет решил отобрать название у УПЦ

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет сделал в Киеве ряд громких заявлений, касающихся получения автокефалии Украинской православной церковью в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. В частности, Филарет сообщил, что все приходы на Украине, которые не захотят перейти в будущую единую УПЦ и сохранят верность Русской православной церкви, после Большого архиерейского собора будут называться «приходами Российской православной церкви».

«Мы считаем, что духовные представительства церкви страны-агрессора должны иметь четкий маркер своей территориальной принадлежности», — заявил Филарет.

Он сообщил, что соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду по инициативе его церкви, и его поддержала значительная часть депутатов. Он также добавил, что такое переименование необходимо из-за принципиальных расхождений между его церковью и РПЦ во взглядах на происходящее в стране.

«Представитель УПЦ МП митрополит Онуфрий, выступая в Раде, назвал героев АТО «убийцами и карателями». А для нас и многих украинцев они герои. После его выступления тысячи прихожан предпочли перейти из приходов УПЦ МП к нам, — горделиво сообщил Филарет. — И этот процесс, я уверен, будет продолжаться. Я надеюсь, что в дальнейшем наша единая УПЦ будет укрепляться и станет твердой духовной основой украинского государства».

По впечатлениям корреспондента ФАН, Филарет сделал целый ряд раскольнических и агрессивных заявлений в адрес РПЦ и украинских верующих, сохраняющих ей верность. Несмотря на внешнюю дряхлость (лжепатриарх говорил явно с трудом) и показное миролюбие, этот раскольник готов поддержать любую инициативу киевских светских властей, в том числе и возможные атаки на украинские храмы, принадлежащие РПЦ.

Его обещания «в случае необходимости словом удержать прихожан, намеревающихся силой захватить храмы РПЦ на Украине», звучали, мягко говоря, неубедительно. На прощание Филарет пообещал СМИ «держать их в курсе всех событий, касающихся получения украинской церковью автокефалии». Как считают эксперты, сегодня повышенная опасность нападений украинских радикалов на храмы РПЦ сохраняется, а всем истинным верующим в стране нужно быть в любой момент быть готовыми к их защите.