Samsung выпустит сразу три модели Galaxy S10 в попытке догнать iPhone

Сеул, 26 октября. Крупнейшая южнокорейская корпорация Samsung в этом году намерена выпустить на рынок сразу три модели из серии Galaxy S10, чтобы составить конкуренцию Apple с ее тремя iPhone.

Ожидается, что новинка поступит в продажу в конце февраля следующего года. Самой дорогой и функциональной станет модель Galaxi S10 Plus. Она будет иметь дисплей в 6,4 дюйма, встроенный в экран сканер отпечатка пальца, модем 5G, 12 гигабайт оперативной памяти и тройную камеру.

Более простой вариант Galaxy S10 получит экран на 5,8 дюйма, поддержку 5G и двойную основную камеру. Ну а самая доступная версия Galaxi S10 Lite может похвастаться дисплеем на 5,8 дюймов, модемом 4G и боковым сканером отпечатка пальца.

Все эти устройства задумываются, как конкуренты iPhone XS Max, iPhone XS и iPhone XR, однако стоить они будут намного дешевле — 750, 1000 и 1100 долларов.