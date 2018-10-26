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Митинг «против насильственных похищений в Крыму» собрал в Киеве только 10 человек

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Митинг «против насильственных похищений в Крыму» собрал в Киеве только 10 человек

Киев, 26 октября. Проходящий в пятницу у посольства РФ в Киеве митинг «против насильственных похищений в Крыму» собрал только 10 человек. Организация «КрымЅОЅ» проводит акцию ежемесячно.

Участники митинга обклеили забор у посольства портретами людей, которые якобы были похищены в Крыму. Протестовали собравшиеся только полтора часа, затем они разошлись. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время обстановка у российского диппредставительства спокойная.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных государств итогов народного волеизъявления не признают. Киев продолжает считать Крым украинской территорией.

Москва неоднократно обращала внимание, что полуостров стал российским демократическим путем, и вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.

Автор: Василий Котов
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