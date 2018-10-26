Mitsubishi подняла цены на L200 и Pajero Sport в России

Москва, 26 октября. Японский производитель Mitsubishi поднял цены на две модели своих авто в России. Речь идет о пикапе L200 и внедорожнике Pajero Sport.

Как сообщают аналитики агентства «Автостат», цены выросли на автомобили, произведенные в 2017 году. Повышение цен зафиксировано в разбросе от 10000 до 30000 рублей.

Все комплектации L200 подорожали, в среднем, на 30000 рублей. Приобрести этот автомобиль в самой доступной версии можно за 1,8 миллиона рублей. Если говорить о Mitsubishi Pajero Sport, то удорожание зафиксировано на уровне 10000 рублей. Базовая версия Invite предлагается по цене от 2,2 миллиона рублей.

При этом отмечается, что топовые комплектации Pajero Sport — Instyle и Ultimate — с бензиновым трехлитровым двигателем в цене не выросли. Instyle можно приобрести по цене 2 599 990 рублей, Ultimate — за 2 799 990 рублей.