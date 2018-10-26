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В ФОМС разъяснили россиянам, как производится замена полисов

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В ФОМС разъяснили россиянам, как производится замена полисов

Москва, 26 октября. Россияне могут поменять полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на документ нового образца в любое время в течение года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В ведомстве отметили, что замена полисов ОМС проходит в плановом порядке. При этом полисы старого образца, которые остаются на руках у граждан, продолжают действовать. Для получения полиса нового образца необходимо обратиться в страховую организацию, название которой указано на имеющемся полисе ОМС. Граждане могут осуществить замену  полиса в любое удобное для них время.

«Если застрахованный гражданин не удовлетворен качеством работы своей страховой медицинской организации, он имеет право на ее замену один раз в год, подав заявление до 1 ноября текущего года», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что до 1 ноября россиянам необходимо заменить полис ОМС. В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования отметили, что данная информация не соответствует действительности и вводит граждан в заблуждение.

Автор: Артем Никулин
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