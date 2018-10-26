Банк России принял решение по ключевой ставке

Москва, 26 октября. Центробанк РФ решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5%. Сообщение об этом распространила пресс-служба регулятора.

Такое решение было принято на заседания совета директоров. В настоящее время ставку оставили без изменений в силу стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке страны.

Уточняется, что в дальнейшем целесообразность ее повышения будет оцениваться с учетом уровня инфляции и поведения экономики относительно сделанных прогнозов. Кроме того, регулятор будет учитывать риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В следующий раз вопрос о повышении ключевой ставки будет поднят на заседании Совета директоров Банка России 14 декабря.