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Экономика

Банк России принял решение по ключевой ставке

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Банк России принял решение по ключевой ставке

Москва, 26 октября. Центробанк РФ решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5%. Сообщение об этом распространила пресс-служба регулятора.

Такое решение было принято на заседания совета директоров. В настоящее время ставку оставили без изменений в силу стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке страны. 

Уточняется, что в дальнейшем целесообразность ее повышения будет оцениваться с учетом уровня инфляции и поведения экономики относительно сделанных прогнозов. Кроме того, регулятор будет учитывать риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

В следующий раз вопрос о повышении ключевой ставки будет поднят на заседании Совета директоров Банка России 14 декабря.

 

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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