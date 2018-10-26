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Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по ДНР 200 боеприпасов из тяжелого вооружения

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Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по ДНР 200 боеприпасов из тяжелого вооружения

Донецк, 26 октября. Украинские силовики за неделю выпустили по территории Донецкой народной республики более 200 боеприпасов из тяжелых орудий и минометов. Об этом рассказал заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

По его словам, также украинскими военными применялись танки и 122-миллиметровая артиллерия. Всего за неделю было зафиксировано 158 фактов нарушения Киевом режима перемирия.  По 24 населенным пунктам украинские силовики выпустили 13 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 183 мины калибром 120 и 82 миллиметра, произвел пять выстрелов из танка.

Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости. Это произошло после государственного переворота на Украине. За время конфликта в Донбассе погибли 10 тысяч человек.

Донбасс: ВСУ за неделю выпустили по ДНР 200 боеприпасов из тяжелого вооружения

Автор: Алия Садыкова
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