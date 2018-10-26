Сирия новости 26 октября 16.30: под ударами ВВС коалиции погибло семь мирных жителей Хаджина, курды продолжают арестовывать гражданских в Хасаке

Сирия, 26 октября. Под ударами ВВС международной коалиции погибло семь мирных жителей населенного пункта Хаджин в Дейр-эз-Зоре, курды продолжают арестовывать гражданских в Хасаке, в Алеппо зафиксированы перестрелки между САА и радикалами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, уничтожают боеприпасы боевиков в Даръа.

Курды: арестовали несколько гражданских в Хасаке.

Международная коалиция: нанесла удары по Хаджину, в результате чего погибло семь мирных жителей.

Провинция Алеппо

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе поселения Анадан к северу от административного центра провинции Алеппо.

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по кварталам города. В результате атаки джихадистов пострадало 10 мирных жителей столицы региона.

Также перестрелки между САА и боевиками отмечаются в западной части провинции. Об этом пишет Twitter-канал (@syria24media).

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (@smmsyria) сообщат, что ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства»1 в городе Хаджин на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор. По сведениям автора публикации, в результате атаки сил возглавляемого США западного альянса было убито семь мирных жителей поселения.

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Step_Agency), что в населенном пункте Абу Хардуб детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Информации о пострадавших нет.

Провинция Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) ведут работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных исламистов в населенном пункте Ад-Думейн. Об этом пишет местный источник в Telegram (@Syria_2_4).

Напомним, провинция Даръа, наряду с Эль-Кунейтрой, была освобождена от незаконных вооруженных формирований в конце июля. Боевики вынужденно покинули свои позиции и сдали оружие, получив возможность безопасно выехать в Идлиб и Алеппо.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают проводить массовые аресты мирных жителей провинции Хасака для дальнейшего зачисления задержанных в ряды курдского ополчения. По сведениям правозащитной организации, члены SDF захватили несколько гражданских в городе Аш-Шаддади.

Местный Twitter-канал (@syrianpc) сообщает, что несколько населенных пунктов региона затоплены из-за сильных дождей.

Ирак

К северо-востоку от города Баакуба прогремел взрыв, передает информационное агентство Iraqi News. Сообщается, что при детонации самодельного взрывного устройства ранения получил местный житель.

Еще одна мина разорвалась в Багдаде, пишет Iraqi News. В результате происшествия пострадал гражданский.

Силы безопасности арестовали шесть террористов «Исламского государства» в провинции Анбар, сообщает информагентство Iraqi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)