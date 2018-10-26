Мединский назвал Караченцова эталоном актерской игры

Москва, 26 октября. Глава министерства культуры России Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной актера театра и кино Николая Караченцова. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Смерть Караченцова стала большой трагедией для поклонников, друзей и коллег артиста, «невосполнимой утратой для всей отечественной культуры», заявил министр.

По его словам, Караченцов был «по-настоящему народным артистом».

«Его работы в кино и на сцене «Ленкома» стали эталоном превосходной актерской игры, вдохновенной, искренней, правдивой», — заявил он.

Мединский подчеркнул, что артист достойно преодолевал все выпавшие на его долю испытания, проявлял стойкость и мужественно боролся со всеми трудностями.

Напомним, Караченцов попал в автомобильную аварию 13 лет назад и получил серьезную травму головы. После нее артист так и не смог вернуться на сцену родного «Ленкома», в котором он служил несколько десятков лет.

Артист ушел из жизни в возрасте 73 лет, не дожив до своего дня рождения всего один день. Утром 26 октября у актера отказали почки.