Или реанимация, или хирургия: Аксенов дал властям Симферополя неделю на решение острых проблем

Симферополь, 26 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал власти Симферополя из-за беспомощности при проведении дорожного ремонта.

«В Симферополе видим, какой коллапс. По части мусора ничего не делается. Ремонт дорог – тихий ужас! Отсутствие согласования с ГИБДД, полная беспомощность, ночью и в выходные никто не работает…» — сказал Аксенов.

Он заявил, что у администрации Симферополя есть неделя, чтобы исправить ситуацию.

«Никакого контроля нет. Все надо делать самому. Многие процессы надо с нуля начинать. Следующая неделя станет определяющей для столичной администрации. Или реанимация, или хирургия», – цитируют Аксенова крымские СМИ.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, в администрации столицы Крыма в ближайшее время произойдут кадровые изменения.

«Очевидно, что глава республики уже подготовил свои кадровые рекомендации… Перестановок не избежать, потому что ситуация по ряду направлений проблемная», — сказал эксперт в интервью «Политнавигатору».

Напомним, Аксенов известен принципиальностью в том, что касается выполнения чиновниками своих непосредсвтенных обязанностей. В свое время он с позором уволил министра ЖКХ Крыма, раскритиковав того за неудовлетворительный контроль за программой переселения из аварийного жилья. Весной текущего года должности в правительстве Крыма лишился чиновник, использовавший для личных нужд служебный автомобиль.