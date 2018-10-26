Сирия: СКП оппозиции призвал продолжить переговоры после решения по конституционной комиссии

Москва, 26 октября. Новый раунд переговоров по Сирии целесообразно проводить только после решения вопроса о конституционной комиссии, об этом заявил глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) оппозиции Насер аль-Харири.

Аль-Харири отметил вклад спецпосланника ООН по Cирии Стаффана де Мистуры в формирование конституционной комиссии. Однако глава комиссии заявил, что за последние год и четыре месяца конкретный результат так и не был достигнут. По словам главы СПГ, проведены уже восемь раундов переговоров, проведение девятого возможно только после того, как определится характер действий этой комиссии.

«Когда будет создана эта комиссия, нужно будет вернуться к новому раунду переговоров», — заявил глава СКП.

Напомним, в состав конституционной комиссии САР входят представители официального Дамаска и сирийской оппозиции. Кроме того, в комиссию вошли представители гражданского общества страны, представители племен и женщины.

Напомним, 26 октября состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и главы Сирийского комитета по переговорам Насра аль-Харири. Стороны обсудят усилия по восстановлению инфраструктуры, формирование условий для возвращения беженцев и внутренне-перемещенных лиц, а также проблему отделения оппозиции от террористов в Идлибе.