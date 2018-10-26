Замахнулись и не потянули: эксперт объяснил новые проблемы с американским истребителем F-35

Пентагон в очередной раз приостановил полеты истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II. Об этом сообщает ресурс Marine Times со ссылкой на управление совместных программ военного ведомства США.

«В дополнение к ранее обнаруженной неисправности анализ выявил, что две трубы подачи топлива требуют проверки», — подчеркнули сотрудники ведомства.

Как стало известно, указанные в отчете самолеты были предназначены для передачи Корпусу морской пехоты США. При этом в Пентагоне не стали называть точное количество неисправных самолетов, однако по информации источников Marine Times, речь может идти о 20 истребителях.

Российский летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей предположил, что проблемы с новейшими истребителями могут быть связаны с недобросовестным выполнением авиатехниками своих обязанностей при сборке машин.

«Тут либо техники наплевательски отнеслись к сборке, либо что-то где-то не до конца отработано и сейчас выявляется. Может быть, трубки подвергаются сильной вибрации, и это приводит к их обрыву, что не учитывалось при сборке самолетов. Это все грозит тем, что трубки могут отвернуться или вообще лопнуть. Но, насколько я знаю, в авиации все трубки намертво фиксируются специальными хомутами. У меня был случай, когда на моем самолете открутилась одна гаечка, что привело к падению давления топлива в двигателе. Вот тогда я познал боль, но все хорошо, что хорошо кончается. Мне повезло — посадил машину вовремя», — вспоминает эксперт.

При этом собеседнику ФАН показалось подозрительным, что за 18 лет испытаний (первый полет F-35 совершил 24 октября 2000 года) летчики сверхсовременного американского истребителя сталкиваются с подобными неполадками.

«Например, наш Су-57 впервые полетел в январе 2010 года, однако уже сейчас испытания находятся на завершающей стадии, и скоро он войдет в строй. Но вообще самолеты с вертикальным взлетом и посадкой сами по себе сложные, потому что имеют технологию распределения воздуха, поворотное сопло и т. д. У них более сложный процесс работы и, соответственно, он больше напичкан разной сопровождающей аппаратурой. А как мы знаем, чем сложнее техника, тем больше вероятность поломки тех или иных ее узлов. Это значит, что американцы замахнулись на сложную технику и не потянули», — заключил Красноперов.

Напомним, Lockheed Martin F-35 Lightning II стал самым дорогим в истории ВПК США военным проектом. Пентагон потратил на разработку самолета порядка триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.