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ФАС пообещала выяснить причины роста цен на сахар в России за 10 дней

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ФАС выяснит причины роста цен на сахар в России

Москва, 26 октября. Федеральная антимонопольная служба выяснит причины роста цен на сахар в России в течение 10 дней, заявил в пятницу глава ФАС Игорь Артемьев.

«Мы сейчас как раз разбираемся с этой темой», — отметил он.

Артемьев напомнил, что сахар является биржевым товаром, и его стоимость зависит от конъюнктуры. Так, в случае дефицита, по словам главы ФАС, цены на бирже могут расти.

«Они периодически по синусоиде то растут, то падают. Но когда они падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся», — добавил Артемьев.

Ранее в пятницу Минсельхоз РФ сообщил о резком росте цен на сахар с сентября 2018 года. По данным министерства, оптовые цены на продукт увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Автор: Василий Котов
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