Какие профессии выбирают россияне? | ИНФОГРАФИКА | ФАН-ТВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения составил рейтинг самых престижных профессий, которые выбирают жители России.

Лидером является специальность врача (26%).

Причем доля выбирающих эту профессию выросла, по сравнению с 2012 годом, почти в 2,5 раза (12%). Второе место занимают учителя (16%), третье – юристы (14%). Также в пятерку самых престижных профессий входят работники IT-сферы (12%) и рабочие профессии (11%). В топ значимых также попали военнослужащие. Это направление выбрал каждый десятый опрошенный (10%). Еще 9% считают престижной профессию экономиста, а 8% склоняются к специальности инженера.

Что касается доходности, то, по мнению респондентов, самой прибыльной профессией является юрист.

Так считают 15% опрошенных. Еще 13% назвали политическую сферу деятельности. Высокооплачиваемыми также признаются профессии врача и нефтяника (по 12%). Рейтинг продолжают предприниматели (11%), банкиры (10%), государственные служащие (9%), руководители и программисты (по 8%), военнослужащие (7%), экономисты, рабочие профессии и менеджеры (по 6%).

На что обращают внимание при выборе профессии?

Более четверти россиян утверждают, что на выбор в первую очередь повлияли собственные увлечения и интересы (28%). 23% респондентов признались, что так сложились обстоятельства. Еще 16% руководствовались престижем профессии и возможностью карьерного роста. Каждый десятый (10%) следовал семейной традиции. Столько же (10%) выбрали профессию, исходя из востребованности на рынке труда. И только 12% опрошенных назвали главным критерием оплату труда.

Добавим, согласно данным Федеральной службы статистики среднемесячная заработная плата работников организаций по РФ за август составила 41 364 рубля. С 2012 года этот показатель вырос с 29 569 рублей.