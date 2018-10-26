Камеры наблюдения в метро Рима «оправдали» российских болельщиков

Рим, 26 октября. Записи камер видеонаблюдения, установленных на станции римского метро «Репубблика», где при обрушении эскалатора пострадали около 20 россиян, говорят о том, что болельщики ЦСКА не прыгали на ступенях.

Как пишет миланская газета Corriere della Sera, это означает, что россияне не провоцировали чрезвычайное происшествие.

Инцидент произошел во вторник. На станции метро в Риме сломался эскалатор, он ускорился и людей буквально «выбрасывало» со ступеней. Внизу образовалась давка. В результате происшествия пострадали около 20 россиян, 16 из них были госпитализированы, а трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Граждане России – это болельщики ЦСКА, которые приехали посмотреть на матч с итальянским клубом «Рома». Ранее появились сведения, что фанаты якобы прыгали на эскалаторе, чем и спровоцировали обрушение.

Как пишет газета, видеозаписи свидетельствуют о том, что россияне вели себя спокойно на эскалаторах, а значит не могли вызвать технические неполадки.

Напомним, болельщики рассказали, что собираются подать в суд на администрацию города.