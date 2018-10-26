В Госдуме предложили ФАС проверить Apple и Samsung

Москва, 26 октября. Депутат Госдумы предложил Федеральной антимонопольной службе проверить деятельность компаний Samsung и Apple на территории России.

Письмо на имя главы Федеральной антимонопольной службы подготовил депутат от ЛДПР Александр Старовойтов. По его словам, производители могут оборудовать смартфоны программным обеспечением, которое будет снижать производительность устройств. Депутат считает, что производители могут вынуждать пользователей покупать новые смартфоны.

Старовойтов подчеркнул, что недавно прокуратура Италии оштрафовала Apple и Samsung за подобные нарушения на 15 миллионов евро. Итальянские пользователи жаловались на замедление работы устройств после важных обновлений.