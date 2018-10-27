Сирийские беженцы возвращаются на родину через гуманитарный коридор Абу-Духур

Дамаск, 27 октября. Десятки сирийских беженцев уже второй день проходят через гуманитарный коридор Абу-Духур, чтобы вернуться в освобожденные от террористических организаций поселения в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Как стало известно, десятки сирийских семей уже успели покинуть захваченные боевиками районы, прошли через коридор, в конце которого их встретили гуманитарные команды, оказавшие им необходимую медицинскую помощь.

Устроиться на новом месте людям помогают сирийские власти и российские военные. Организованный неподалеку медицинский корпус оказывает помощь всем пострадавшим, делает необходимые прививки, госпитализирует людей в больницу Алеппо, если того требует ситуация.

В распоряжении нашего корреспондента оказалось видео с места событий:

По словам сирийских граждан, большинство семей, которые продолжают оставаться на территории, оккупированной незаконными вооруженными группировками, очень хочет вернуться и будут предпринимать попытки сделать это, несмотря на угрозы террористов.

Жители САР высоко оценили самоотверженность сирийской правительственной армии, которая изгнала террористические группировки из провинций республики. Они также выразили надежду, что САА приближается к окончательной победе над терроризмом.

Несмотря на большую усталость, люди по-настоящему рады вернуться в родные дома после долгих годов жизни под оккупацией боевиков. Наконец-то у них появилась уверенность в счастливом и безопасном будущем.

Напомним, что в данный момент сирийские власти активно занимаются восстановлением инфраструктуры освобожденных провинций с целью привлечь как можно больше вынужденных переселенцев на родину. Ремонтные бригады занимаются восстановлением электропередач, канализации, водопровода, телефонной связи. Они также расчищают автомобильные трассы и заново выстраивают социальные объекты, такие как школы и больницы.