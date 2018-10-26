СК РФ требует ареста экс-зампрокурора Башкирии Горбунова, пытавшегося сбежать за границу
Москва, 26 октября. Следственный комитет России потребовал заключить под стражу первого зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, который был задержан при попытке сбежать за границу. Об этом говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.
В сообщении ведомства сказано, что Горбунов ознакомлен с постановлением о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту получения взятки. Следствие предоставит суду ходатайство о его аресте.
Ведомство опубликовало на Youtube-канале видеозапись, на которой Горбунову сообщается о возбуждении против него уголовного дела.
Напомним, бывший первый зампрокурор Башкирии Горбунов задержан в аэропорту Шереметьево при попытке уехать за границу. Бывшего чиновника подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
По данным следствия, Горбунов вместе с заместителем начальника управления местной прокуратуры Артуром Шаретдиновым потребовали взятку в обмен на отмену постановления о возбуждении уголовного дела против администрации Уфы, которое было возбуждено по факту нарушений при реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Ранее Генпрокуратура сообщила, что Горбунов уволен с поста первого зампрокурора Башкирии.