В WhatsApp появятся собственные стикеры

Менло-Парк, 26 октября. В мессенджере WhatsApp появится функция отправки стикеров. Иконка отправки изображения-эмодзи появится рядом со строкой сообщения.

Компания долгое время работала над внедрением новой функции.

«Внедрение стикеров в WhatsApp стало необходимостью в последнее время, и мы очень внимательно следили за его развитием», — говорится в сообщении на портале WABetalInfo.

Библиотеки стикеров будут доступны бесплатно. Стикерпаки можно будет как сохранять в избранное, так и удалять.

Особенностью станет то, что в одной строке можно будет уместить сразу два стикера. Новая функция будет доступна в мессенджерах на платформах iOS, Android и Windows Phone.