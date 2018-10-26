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Российским представителям комиссии по рыболовству запретили въезд на Украину

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Российским представителям комиссии по рыболовству запретили въезд на Украину

Киев, 26 октября. Украинские пограничники запретили въезд на территорию Украины трем российским участникам комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, подтвердил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Въезд на территорию Украины сроком на три года запрещен главе российской делегации, руководителю Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игорю Рулеву и еще двоим делегатам. Такое решение было принято в связи с тем, что представители Росрыболовства посещали Крым, который Украина, несмотря на результаты референдума 2014 года, считает «своим».

Заседание комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, в котором принимали участие российские и украинские представители, прошло в Киеве 24 октября.Ддепутат Рады Рефат Чубаров сорвал мероприятие и вызвал силовиков, заявив, что Рулев нарушил украинское законодательство, посетив Крым.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году. На референдуме подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение Крыма с Россией. Киев решение крымчан не признает и заявляет, что полуостров «украинский». В Москве подчеркнули, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права.

Автор: Дарья Смолина
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