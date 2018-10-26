Сирия: оппозиционный комитет считает, что РФ в силах найти политическое решение конфликта

Москва, 26 октября. Россия способна найти всестороннее политическое решение для урегулирования ситуации в Сирии, заявил в пятницу Наср аль-Харири, возглавляющий делегацию оппозиционного Сирийского комитета по переговорам.

Он отметил, что Москва может помочь установить диалог для того, чтобы прийти к политическому решению.

«В силах России найти всестороннее политическое решение. Нас объединяет резолюция СБ ООН 2254», — добавил Наср аль-Харири.

В пятницу представители МИД РФ проводят встречу с оппозиционным Сирийским комитетом по переговорам. На встрече обсуждается продвижение политического урегулирования в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных. В настоящее время в Сирии продолжается борьба с отдельными группами незаконных вооруженных формирований, наиболее остро стоит вопрос политического урегулирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.