Родственники Сенцова раскрыли тайну его завещания

Москва, 26 октября. Обвиненный в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов написал завещание в колонии «Белый медведь». Сенцов хочет, чтобы режиссер Евгения Врадий сняла фильмы по его сценариям, получателями потенциальных гонораров Сенцов назначил своих детей.

Копия завещания украинского режиссера опубликована на сайте Hromadske.ua.

Напомним, в 2015 году Сенцова приговорили к 20-летнему заключению в колонии строгого режима из-за создания в Крыму террористического сообщества. С мая по октябрь текущего года режиссер проводил голодовку. Сотрудники ФСИН России тщательно следили за здоровьем Сенцова, подбирая ему правильный рацион на основании специальных смесей и порошков.