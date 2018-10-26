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Родственники Сенцова раскрыли тайну его завещания

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Родственники Сенцова раскрыли тайну его завещания

Москва, 26 октября. Обвиненный в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов написал завещание в колонии «Белый медведь». Сенцов хочет, чтобы режиссер Евгения Врадий сняла фильмы по его сценариям, получателями потенциальных гонораров Сенцов назначил своих детей.

Копия завещания украинского режиссера опубликована на сайте Hromadske.ua.

Родственники Сенцова раскрыли тайну его завещания

Напомним, в 2015 году Сенцова приговорили к 20-летнему заключению в колонии строгого режима из-за создания в Крыму террористического сообщества. С мая по октябрь текущего года режиссер проводил голодовку. Сотрудники ФСИН России тщательно следили за здоровьем Сенцова, подбирая ему правильный рацион на основании специальных смесей и порошков. 

Автор: Федор Веснин
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