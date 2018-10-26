Социологи узнали отношение россиян к переименованию аэропортов

Москва, 26 октября. Более половины жителей российских городов положительно относятся к инициативе «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен выдающихся граждан. Об этом сообщает ВЦИОМ.

По словам социологов, такую инициативу поддерживают 51% респондентов. При этом каждый второй из них выступает за присвоение аэропорту имени известного человека из своего региона.

34% опрошенных выступают за присвоение аэропортам имен военных, 33% — ученых. За то, чтобы аэропорты носили имена деятелей культуры и искусства выступают 24% опрошенных. Также опрошенные поддерживают присвоение воздушным гаваням имен выдающихся рабочих — 11%, или работников социальной сферы — 17%.

Опрос был проведен в 37 регионах России 21 октября 2018 года.

Напомним, что с 8 по 30 ноября будут проходить общенародное голосование по шорт-листу имен, который сформируют до 7 ноября. Этим будут заниматься региональные общественные палаты.