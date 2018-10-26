Болтон считает, что встреча Трампа и Путина в Париже не будет продолжительной

Вашингтон, 26 октября. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил уверенность, что переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Париже будут короткими. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Болтон отметил, что президенту США будет очень приятно встретиться с Владимиром Путиным, а также добавил, что передал российскому президенту приглашение от Трампа посетить Вашингтон.

Напомним, 23 октября Владимир Путин провел переговоры с Джоном Болтоном в Москве, по итогам которых была согласована встреча российского лидера с Дональдом Трампом. Встреча президентов России и США состоится 11 ноября в Париже в рамках мероприятий, посвященных 100-летию окончания первой мировой войны. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, продолжительность переговоров будет зависеть от самих президентов.